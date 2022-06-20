晶華(2707)國際酒店集團今（20）日宣布，與日本知名房地產投資開發公司MINATO CREATE簽署合作協議，將接受委託、以「捷絲旅Just Sleep」品牌經營管理位於日本大阪心齋橋的飯店物業，成為品牌第10處、海外首處據點，預計12月開幕迎賓。

心齋橋為大阪市中心最大的商業購物區，大型百貨精品店、日本潮流服飾店及藥妝店林立、更有多間熱門餐廳和各式道地日本街頭小吃，當地民眾和觀光客都可在此享受到豐富多樣的逛街購物及用餐體驗。

捷絲旅大阪心齋橋館遵循品牌精神，強打交通便利、服務細膩、設計風格獨具3大特點。飯店位置距離日本大阪的觀光旅遊勝地心齋橋地鐵站步行僅需5分鐘，自關西國際機場搭乘地鐵不到1小時即可抵達飯店，從大阪機場搭計程車僅需25分鐘車程。

捷絲旅大阪心齋橋館擁有100間客房，客房大小介於12～16平方公尺，平均房價暫定為每晚日幣1萬元，設計延續品牌融入當地街區元素風格，在新潮中展現在地文化底蘊，館內並規畫一間設有50個座位的早餐及房客休憩空間。

晶華指出，想探索捷絲旅大阪心齋橋館周邊景點的自由行旅客，除了步行漫遊心齋橋商圈外，搭乘地鐵也可以輕鬆前往黑門市場、梅田商業區和大阪城，或是進一步規畫京都、神戶、奈良一日遊。

捷絲旅大阪心齋橋館目前已積極展開軟硬體整建工程，預計12月開幕迎賓。晶華營運長顧嘉慧表示，捷絲旅大阪心齋橋館是捷絲旅品牌進軍海外的首處據點，預計今年底開幕，正值國境開放、國際旅遊起飛之際。

顧嘉慧指出，捷絲旅大阪心齋橋館鎖定客源除了日本內需的商務與觀光旅遊之外，廣大的台灣、香港、新加坡及亞洲地區觀光客也是重點目標之一。憑藉捷絲旅在台灣多年累積的知名度及服務好口碑，期望台灣旅客也能在日本延伸對捷絲旅的支持。