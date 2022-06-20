桃園市20日新增3097例本土案例，較昨日下降24％，衛生局長王文彥說，疫情穩定下降，但因應「長新冠」後遺症，他也宣布配合健保署啟動「COVID-19染疫康復者整合醫療計畫」，桃園有9家醫院配合，服務解隔日6個月內有相關症狀者，只需繳交一次掛號費及一次部分負擔。

衛生局長王文彥說，周一依慣例案例都會減少一些，桃園20日新增3097例，較19日4093下降24％，其中年紀小、18歲以下較多有21％、65歲以上8.94％。居隔者有6812人，確診者居家照顧3萬餘人，每周減少約1萬人。

王文彥說，桃園累積確診者38萬6656人，因應確診者康復，可能會持續一段時間有呼吸道、皮膚、神經認知功能等症狀，市府配合健保署啟動「COVID-19染疫康復者整合醫療計畫」，桃園共有聯新國際醫院、林口長庚醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、中壢天晟醫院、龍潭敏盛醫院、楊梅天成醫院、敏盛綜合醫院、華揚醫院等9家醫院參與整合性門診服務計畫。

王文彥進一步指出，若確診者解隔離6個月內出現疲倦、呼吸困難、胸痛、認知功能障礙、睡眠障礙等症狀，可攜帶健保卡及解隔離證明文件就醫，經整合門診主責醫師專業判斷後，即可進入整合醫療服務僅有第一次要繳掛號費和部分負擔，相關服務醫院名單及門診時段資訊可上衛生局網站健保署網頁和衛生局網站查詢，希望協助染疫康復者回歸日常生活。

王文彥也提到上周65歲以上長者第4劑疫苗專案接種劑畫，有7.2萬人符合資格，3天共施打3.8萬人，成效良好，本周三、五、六再開辦BNT跟高端疫苗長者專案接種計畫，他也提到上周經驗長者多集中在上午，下午1點到4點也開放一般民眾施打，歡迎多多利用，他強調成人第3跟第4劑可以混打，26站施打地點會在網站公布。

王文彥也提到，中央建置的「自主疫調用戶補填同住親友及下載居隔證明（PBBS系統）」只營運到今天晚上12點，之後即停止使用，呼籲5月1日至25日確診者，且已經使用過「確診者自主回報系統（BBS系統）」的民眾，可以到PBBS系統填補增加親友資料，就能直接下載居隔證明書，明天開始全面透過自主疫調，24小時內可更改一次，呼籲務必填寫清楚，居隔通知可以正確快速得到，平均8小時內可以取得相關文件，若有不清楚可致電衛生局洽詢。