日本大阪地方法院今天判決，日本政府不承認同性婚姻並沒有「違反憲法」，使得日本LGBTQ權益受挫。日本是七大工業國集團（G7）中唯一至今仍不承認同性婚的國家。

路透社報導，3對同性伴侶向大阪地方法院提起訴訟，是日本同類型訴訟做出判決的第2起。大阪地方法院除了判定政府不違憲之外，也駁回了3對伴侶要求的每人100萬日圓（約新台幣22萬元）損害賠償。

先前的首起判決中，北海道札幌地方法院於2021年3月判決日本政府違憲，創下日本先河，但這次的不違憲判決，令維權人士盼加強施壓日本政府承認同性婚的希望破滅。

「每日新聞」報導，日本憲法第24條規定「婚姻基於兩性合意即可成立」，但民法用語是「夫婦」，因此日本政府對結婚登記的法律解釋是以須為「男女」為前提。原告認為，政府不承認同性婚姻，是違反日本憲法第14條「法律之下人人平等」的原則。

日本民意對於同性婚的支持度上升，以及東京規劃提出「東京伴侶宣誓制度」，原本提升了維權人士與律師對大阪地方法院作出違憲判決的期望，如今卻大失所望。（譯者：戴雅真/核稿：盧映孜）1110620