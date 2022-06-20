受全球原物料上漲及疫情影響等因素，缺工、缺料的情況不見緩解，許多公共工程也受到衝擊，捷運萬大樹林線土城段與樹林段多次流標；新北市立美術館工期也確定延後約240天，原訂明年年底完工的捷運三鶯線工程，雖亦受到影響，但新北捷運局表示，目前112年底完工目標不變。

捷運三鶯線為新北市自辦中運量捷運工程，全線行經新北是土城、三峽、鶯歌等行政區，為因應沿線周邊「捷運土城線頂埔站周邊地區都市更新」、「北大安置及青年住宅新建工程」及「三鶯陶瓷藝術主題園區整體開發計畫」等重大開發計畫的重大交通建設。

捷運三鶯線可謂命運多舛，去年11月發生重大工安意外，遭職安署勒令停工，使工程進度一度停擺，直到今年3月份才全數與罹難者家屬達成和解，事故地點工程也才終於得以復工，不過新北捷運局強調，整體工程進度與預期相符，目前並未延宕，截至今年5月底止，整體計畫進度達64.38％。

在歷經約5個月才完全解決工安意外的和解事務，但又遭逢新冠肺炎疫情及原物料上漲影響，造成缺工、缺料的情況，新北捷運局表示，因過去2年的疫情，以及國內工程需求大幅增長，三鶯線的現場施工確實受到影響，不過為了避免影響工程進度，除加速辦理移工申請入境，亦根據國內物價指數調整，依契約規定給予物調款項，協助施工廠商因應困境。

面對同屬三鶯文創計畫的新北美術館工期延後的情況，新北捷運局強調，透過各項因應措施克服缺工、缺料的影響，並全力趕工，隨時滾檢討，對於三鶯線的完工時程，目前的目標不變，仍然預定112年底完工。