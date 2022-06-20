台北市長柯文哲提出「金廈大橋」政策，有立委認為是2024總統大選起手式，也有議員批評搶當吳三桂。柯文哲20日反嗆，無法理解民進黨的徒子、徒孫，怎麼在反對蔡英文總統當年擔任陸委會主委引以為傲的小三通政策，甚至有人質疑此舉會方便解放軍進攻，「怎麼不說方便國軍反攻大陸？奇怪，這麼沒志氣。」

柯文哲今主持雙北世界壯年運動會組織委員會20日下午2時舉行第3次委員會議，會後被問及金廈大橋議題，他指出，如果講實務上面，金門有3個問題要解決，產業、社會經營成本如水電瓦斯油、交通和醫療問題，台電1年補貼金門發電成本要20億，油運去金門燃油發電，成本就相當高，廈門直接接電過來，1度電可差15元，純粹經濟上的合作，水、電、瓦斯、石油、交通，兩邊可以討論怎麼合作，讓整個社會營運成本比較低，金門現在疫情下來常住人口下降，經濟上考量做金廈大橋對金門是好的。

話峰一轉，柯文哲表示，今天很多人拿政治議題來討論，你們都忘記小三通是當今蔡英文總統當陸委會主委做的，金廈大橋只是目前小三通運作更有效率，無法理解民進黨的徒子、徒孫怎麼在反對總統當年引以為傲的政策，還說會方便解放軍進攻，怎麼不說方便國軍反攻大陸？奇怪，這麼沒志氣。