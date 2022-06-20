美國經濟恐「硬著陸」壓力倍增，加上各國央行加速升息腳步以抗通膨等因素交錯影響，新興亞股腹背受敵，台股上周失守萬六關卡，收在15641.26點，單周大跌818.86點，外資全周賣超1,078.15億元，淪為外資賣超之首，而越股近期波動加劇，上周收盤下跌逾1%，惟外資連數日淨買超，持續抄底未停，新興亞股僅越南維持連3周淨流入。

上周資金流出最多的前三國家為台灣、印度、南韓，金額分別為37億美元、18.4億美元及10.9億美元。台股持續連2周淨流出，南韓及泰國亦連2周淨流出，印度連11周淨流出，印尼自6月以來首度由淨流入轉為淨流出。上周漲跌幅指數表現中，台股收跌5%，南韓、印度和越南跌幅分別達6%、5.4%和5.2%。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，台股短期受美股影響陷入震盪，短線跌深，觀察CNN Money的「恐懼與貪婪指數（Fear& Greed Index）」已來到15，顯示市場進入極度恐慌，有機會展開跌深反彈行情。台股目前最低本益比幾乎是5年平均值2倍標準差之下，來到11.3倍，位於相對低點，投資人可趁本益比回落到長期低檔位置，佈局台股ETF。

宏觀經濟能見度降低、零組件庫存仍高，市場傳聞韓國半導體大廠將進一步嚴控零組件採購，張圭慧分析，短期晶片廠商清理庫存市場報價下跌，須留意需求較弱的應用別庫存去化加速帶來的影響，然而長線仍有助於產業供應鏈正常化，如車用、高速運算、物聯網、工控等半導體的應用多元化題材仍將持續推升。

在疫情加速數位轉型趨勢帶動下，數位化正深入越南，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋提到，根據越南央行最新數據，越南2022年前4個月的數位支付與去年同期相比成長69.7%，手機支付的交易筆數和金額分別增長了97.7%和86.7%，顯見越南經濟正逐步邁向數位化。

越南近年經濟迅速成長，亦被看好將成為下一個世界工廠。繼6月初iPad組裝廠比亞迪移轉部分產線至越南後，蘋果代工大廠和碩(4938)於日前股東會表示，由於中國清零清零政策帶來的壓力，加上防疫政策使缺工問題更加嚴重，為分散產線風險及提高產能利用率，已計畫於越南擴充產線，張晨瑋補充，隨著越來越多供應鏈將產線由中國移轉至越南，越南的經濟成長更具底氣，成為股市長期向上的驅力。