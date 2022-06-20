經過上周日本央行在當地債市猛砸10.9兆日圓，約808億美元，破紀錄地大手筆買債之後，日本10年期的公債殖利率20日也被壓低在0.22%附近，也符合日本央行默認的上限約0.2%。

根據彭博社彙集數據，日本央行17日宣布維持現行貨幣政策不變後，當地10年期公債殖利率一度飆高至0.347%。不過，日本央行靠著銀彈優勢，硬是把殖利率壓低至防線0.2%左右。同時，也讓日本央行上周破天荒花了近11兆日圓。

匯銀人士認為，日本央行不改變超寬鬆貨幣政策，以及放任日圓一直走貶，這樣子大買日債無濟於事，因為殖利率被壓低也只是暫時的。美國債市在美東時間20日，因假日而休市1天。但是，不改日圓兌美元匯價，還是在約24年低檔徘徊。

花旗銀行認為，如果日圓續貶，加上外國公債又被拋售，毫無疑問地日圓匯價就會開始再一次測試日本央行的底線。用來衡量震盪程度的日本10年期公債隱含波動率，17日曾升至2008年全球金融海嘯以來最高。

大和證券表示，受到美國飆升的消費者通膨，以及聯準會大幅升息影響，日本公債的隱含波動就開始變大。就算日本央行介入，當地的公債變動率還是小不下來。

17日，當市場押注日本央行或許會屈服於外界壓力，並調整與其它歐美大國相悖的超寬鬆貨幣政策時，日債投機性買盤也跟著升溫。不過，日本央行大舉買債卻壓縮到期貨市場表現，讓部分套利者備感壓力。

專家學者認為，日本期貨與現貨市場之間的價差，一買一賣的基差套利擴大，也為日本央行與債市間的纏鬥增添不少戲劇性。