BA.4、BA.5境外個案不斷增加，目前我國邊境已攔截65例。有專家認為，大約2到4周後新變異株就會大舉入侵台灣，中央流行疫情指揮中心認為「不會這麼快」，觀察國際趨勢，增加幅度約為5％到15％，預估不會在1、2個月內取代目前國內流行的BA.2變異株。

中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬指出，BA.4和BA.5差不多2到4週會大舉入侵，最快7月初就受到明顯影響。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應「嚴陣以待，但目前不這麼認為會這麼快」。

羅一鈞說明，觀察國際上BA.4、BA.5增加趨勢，大概以5％到15％的幅度增加，而不像去年11月Omicron取代Delta時的爆炸性增加；就算BA.4、BA.5會成功取代社區流行的主流株BA.2，應該也不是1、2個月以內的事情。

羅一鈞強調，如果新變異株要取代掉現有變異株，有兩個條件，首先是社區流行疫情要呈現明顯下降，讓新變異株有空間代替，第二是如果疫苗涵蓋率停滯不前，但事實上現在兒童疫苗如果如荼接種中，預計7月也會開始針對5歲以下幼兒接種，因此我們仍有不錯的立基可以對抗BA.4和BA.5；邊境方面也無法很快進一步鬆綁，以免新變異株入境太快，可能影響醫療量能。

有日本研究指出，BA.4、BA.5變異株演化為容易入侵肺部，更具有致病力。羅一鈞說明，該研究是以動物實驗發現BA.5比較容易攻擊下呼吸道，包括肺部在內的細胞，引起明顯的發炎反應。

羅一鈞認為，由於該研究是動物實驗，還需對照其他各國研究情形來看，初步請教專家意見是，國際上研究看來不認為BA.5有更強的致病力，且從南非疫情來觀察，BA.5和其他Omicron變異株比起來沒有較高的重症率。