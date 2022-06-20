劉陳昭玲致贈紀念品給帛琉大使歐克麗，期許兩地發展海洋永續文化，奠定良好的互動交流基礎。（張茂雄攝）

澎湖縣政府與帛琉共和國20日上午於縣府簽署「海洋文化與永續發展合作備忘錄」，澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲、帛琉共和國駐台大使歐克麗一起出席簽署儀式。賴峰偉表示，澎湖與帛琉地理環境相似，擁有特殊海洋文化，期盼透過合作備忘錄的簽署，各取所長，相互交流學習，未來府會率團訪問帛琉，簽訂友誼姊妹城市，深化雙方關係。

賴峰偉表示，澎湖縣致力推動海洋資源保育，去年首次舉辦的臺美海洋永續發展會議中，對於「海洋永續發展」、「島嶼在地認同」、「高齡社會與人口變遷海洋教育」、「國際教育與雙語推動」及「海洋教育」等5大主題有深切的提案討論，為澎湖創造與國際接軌的環境。

澎縣府與帛琉共和國簽署「海洋文化與永續發展合作備忘錄」，期許展開全面交流，讓雙方關係更密切，希望未來加強雙方關係，奠下良好的互動交流基礎。議長劉陳昭玲表示，帛琉將80％海域劃定為保護區，為全球海洋保育典範，期許藉由簽訂合作備忘錄，雙方有更多的機會交流成長，共同攜手合作推動海洋文化與海洋經營管理，擴大海洋城市的治理成效。

帛琉共和國大使歐克麗已第4度到澎湖訪問，她說帛琉、澎湖都是海洋子民更應該保護海洋資源，帛琉已經制定許多保護海洋的法律，並在所有入境帛琉的外國旅客護照內頁蓋上「帛琉誓詞」入境章戳，旅客須於欄位上簽名，承諾共同維護環境生態及尊重帛琉文化，才能獲准入境。帛琉有許多要向澎湖學習之處，也希望未來促成高雄至帛琉航班直飛，讓大家前往帛琉更方便。