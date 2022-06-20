根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，若台北市長選舉由蔣萬安、陳時中與黃珊珊三人競逐：蔣萬安微幅領先。(製圖/陳友齡)

首都市長選戰漸升溫，國民黨派出台北市長參選人蔣萬安，外界預估北市副市長黃珊珊也將投入選戰，民進黨人選擇仍未出爐。根據網路媒體今(20日)公布北市最新民調顯示，黃珊珊支持度呈現持續提升的趨勢，相較前次調查（2022年4月），本次黃因抗疫表現而支持度大幅提升，首度超車綠營可能人選。

根據《ETtoday新聞雲》今公布最新民調，於本月15日至17日針對20歲以上的台北市民進行市長人選調查，結果顯示，若年底台北市長選舉是由蔣萬安、衛福部長陳時中與黃珊珊三人競逐，則蔣支持度35.5%，黃支持度28.8%，陳支持度25.3%，其中第一名的蔣萬安與第二名的黃珊珊支持度差距6.7個百分點，蔣微幅領先；若年底台北市長選舉是由蔣萬安、林佳龍與黃珊珊三人競逐，則蔣支持度36.9%，黃支持度27.7%，林支持度23.2%，前兩名的蔣與黃支持度差距9.2個百分點，蔣萬安小幅領先。

依《ETtoday新聞雲》歷次調查結果觀察，蔣萬安支持度趨勢無太大波動；民進黨的陳時中或林佳龍支持度則容易受到疫情影響而有變化，本次調查中，兩人支持度皆受本土疫情爆發影響而下滑；至於黃珊珊支持度則呈現持續提升的趨勢，相較前次調查（2022年4月），本次黃珊珊因抗疫表現而支持度大幅提升，首度超車綠營可能人選，並與蔣萬安拉近距離。但因距離選舉還有一段時間，後續變化值得觀察。

該民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年6月15日至17日進行，以台北市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1051份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.02%。