有媒體今（20）日報導指出桃園機場「第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程」輸送機設備疑為來自大陸軍火集團，機場公司表示已經邀集監造單位及得標廠商召開會議，並要求檢討撤換不符規定的設備廠商。

民進黨立委林俊憲踢爆，桃園機場第一航廈的自助行李託運設備工程，相關零組件是由中國大陸廣州北方機電製造，且這間公司「來頭不小」，直屬於中國國務院，更是解放軍最重要的供應商。

機場公司聲明稿指出，桃園機場「第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程」契約金額3.56億元，今年1月5日決標予新鼎系統公司，相關材料及設備文件刻正由該案監造單位台灣世曦公司陸續審查中，旨揭「輸送機設備材料」尚未送審。

機場公司表示，新鼎公司投標時提供的服務建議書中，其中「輸送機」廠商建議是廣州北方機電公司，惟當下並無該公司背景具體資料，機場公司及監造單位審標時因此未特別注意及深入查證；另評選階段的廠商簡報亦未說明該公司具體背景。機場公司得知此外界反應後，立即於6月17日發函新鼎公司及台灣世曦公司，重申落實履行設備材料送審、查證、檢驗及查驗，採用產品的來源並應合乎規定與限制，同時也邀集監造單位及得標廠商召開會議，告知相關規定，要求檢討撤換不符規定的設備廠商，並優先使用國內生產的輸送機設備。

機場公司表示，桃園機場是國家門戶，且是重要關鍵基礎設施，機場公司感謝立委及外界的指教，後續將嚴格要求廠商落實材料及設備均須符合國家安全等相關法令規定，以最高標準檢視廠商履約情形，同時亦將恪盡把關職責，偕同監造單位依契約規定及相關規範標準嚴格審查，以最高標準檢視本案履約情形。