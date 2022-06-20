43歲盧淑儀（Monica）當年頂國際華裔小姐冠軍打開知名度，也以此踏進演藝圈，不過她自2007年後就淡出演藝圈，現在已經搖身為一變成為廚師，她自從法國巴黎藍帶廚藝學院畢業後，就過著低調的美女廚師生活。

盧淑儀1996年獲選為多倫多華裔小姐冠軍，隔年代表多倫多參加國際華裔小姐競選，並一舉拿下冠軍，也以此踏進演藝圈，並交出戲劇、電影等作品，雖然她多半都演出配角，積極的她還曾前往好萊塢發展，與港星吳彥祖以及紅極一時的動作天王史蒂芬席格（Steven Seagal）合作過。

盧淑儀是1997年國際華裔小姐冠軍。（圖／取材自東網）

不過盧淑儀自2007年後就淡出演藝圈，許久沒有公開露面的她，近日則被港媒指出，一直都對廚藝有興趣的盧淑儀，2016年從法國巴黎藍帶廚藝學院畢業，她現則在法國三星名廚Pierre Gagnaire旗下工作。

盧淑儀現在低調晉身當美女廚師，頂著白色廚師帽的她，看起來相當專業，她也不時在網上分享美食和生活大小事，雖然盧淑儀已淡出演藝圈多年，不過43歲的她保養得宜，身材和外貌都維持得很好，依舊星味十足。