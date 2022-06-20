歐洲受疫情衝擊及晶片短缺鬧車荒，中國汽車出口趁勢崛起，且因受惠新能源車潮出口大增，今年中國是否能「彎道超車」，超越德國成全球第2大汽車出口大國備受矚目。

中國新聞週刊今天報導，據中國海關總署資訊，今年5月汽車出口23萬輛，年增35%；前5月出口108萬輛，年增達43%。上半年還沒過完，中國汽車出口量就已經突破百萬，出口成績亮眼。

報導引述汽車行業數據預測公司AutoForecast Solutions（AFS）截至5月29日資訊，由於缺乏晶片，今年以來全球汽車市場累計減產量達198萬輛，預估今年全年累計減產量將攀升至279萬輛。

其中歐洲將是因缺晶片導致汽車累計減產量最大的地區。

在此情況下，報導認為，以目前資訊，德國前4月汽車出口雖達79.5萬輛、日本112.6萬輛，但在歐洲車荒未解下，今年前5月中國汽車出口量應已超越德國，躍居全球第2。

報導表示，在中國這一波出口大潮中，值得注意的是，新能源汽車的出口增量遙遙領先。

數據顯示，5月單月新能源汽車出口4.3萬輛，年增達130.5%、累計前5月出口17.4萬輛，年增141.5%。

中國乘用車市場訊息聯席會秘書長崔東樹表示，中國在電動車領域出口表現優秀，如特斯拉、上汽乘用車等均有強勁的出口表現。

崔東樹說，新能源車是中國汽車出口成長的核心，在汽 車市場競爭中，傳統燃油車因為需要售後維修體系，很難獲得有效突破。而電動車售後維修相對簡單，並且中國新能源汽車產業鏈優勢明顯，特別是中國在東南亞市場會依靠電動車獲得巨大突破。

報導指出，中國汽車出口揚升，在這波汽車電動化過程中，要把握「彎道超車」的機會。（編輯：唐佩君/邱國強）1110620