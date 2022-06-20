年底九合一選舉將至，近日一份針對基隆、桃園與新竹市長人選的民調顯示，在藍綠白已完成部署的基隆市與桃園市，民眾最希望謝國樑出任基隆市長、張善政出任桃園市長，而在新竹市，民眾黨立委高虹安則以黑馬之姿擊敗藍綠可能人選，拔得頭籌。

本次《Yahoo新聞》民調共分三題，分別為「你看好誰能當選基隆市長？」、「你看好誰能當選桃園市長？」與「你看好誰能當選新竹市長？」，將從6月20日統計至24日，而截至20日下午三點半，已有近7000人參與投票。

在基隆市方面，國民黨謝國樑以40.1%的支持度，擊敗民進黨的蔡適應（26.5%）。而在外界熱議的桃園市，國民黨前行政院長張善政以47.2%的支持度，擊敗民進黨新竹市長林智堅的37.7%與民眾黨立委賴香伶的15.1%。

至於在新竹市，立委高虹安大爆冷門，以37.5%的支持度擊敗國民黨可能人選鄭正鈐（18.4%），與確定代表民進黨出戰新竹市長的竹市副市長沈慧虹（17.5%）。