中鋼(2002)周一召開今年七月份及第三季內銷鋼品盤價會議，會中決議，中鋼七月份及第三季全產品基價平均調降2.23%，月盤與季盤產品基價調幅，七月份月盤產品，熱軋鋼板(一般料)、熱軋鋼捲(軋延料)、熱軋鋼捲(一般料)、冷軋鋼捲(一般料)、熱浸鍍鋅鋼捲 (建材、烤漆料)下跌1500元，電鍍鋅鋼捲(抗指紋/建材)分別下跌1200、1500元，熱浸鍍鋅鋼捲 (家電、電腦、其他料)、電磁鋼捲(中低規、高規)下跌1200元，熱軋鋼捲(API)下跌600元。

中鋼第三季季盤產品，棒線(低碳、中高碳、冷打、低合金)、鋼板(船板、A36/SS400、其他板)、熱軋鋼板(中高碳、工具鋼)、熱軋鋼捲(中高碳、工具鋼)、冷軋鋼捲(中高碳、工具鋼)、冷軋鋼捲(製桶)、汽車料則全面平盤。中鋼期盼今年下半年鋼市能反轉向上，以迎接第四季用鋼產業旺季的來臨。

國際政經局勢動盪不安，俄烏戰事至今持續延燒，歐美對俄連番加重經濟制裁，尤其歐盟宣布今年底前削減九成自俄國石油進口量，歐洲能源價格應聲飆漲。大陸今年四月中旬起堅持動態清零政策加嚴疫情封控，造成經濟活動全面停擺，然六月起已陸續解封加速復工復產，大陸當局祭出「一籃子穩經濟」政策，期能有效提振房市、車市及家電產業並擴大基礎建設，力拚下半年經濟回歸正軌運行。

歐美加大升息、縮表力道，恐對全球經濟成長造成不確定的影響。世界鋼鐵協會(worldsteel)對2023年全球鋼鐵需求預測2.2%成長，將增加4100萬噸。此外，美國與歐日英達成鋼鐵關稅配額協議，鋼鐵國際貿易逐步回復常態。而大陸為落實碳達峰、碳中和政策，擴大鋼廠限產力道，同時加嚴低碳排標準，節能環保等成本持續推高鋼廠生產成本；印度政府為控制高通膨壓力，五月二十二日公告加徵大宗鋼材與鐵礦出口關稅，其中碳鋼由原先零關稅上調至15%，限縮鋼鐵供給，將有助於提升國際鋼價走勢。

俄烏戰爭爆發後國際鋼鐵供應出現缺口，今年三、四月下游用鋼產業恐慌性追補庫存，推動鋼價一波急漲，但五月起隨著俄烏衝突效應漸趨淡化，導致歐美鋼市急速降溫訂單急凍，再加上受大陸鋼材出口報價急挫影響，亞洲鋼價全面加速回檔。然近期大陸主力鋼廠寶武、鞍鋼七月盤價連袂以平盤開出，大陸鋼市釋出由弱轉穩落底的訊號。

中鋼審酌當前全球受通膨情勢嚴峻、新冠疫情反覆、俄烏戰事一時難解以及供應鏈瓶頸等不確定因素影響，本次盤價仍以「順勢、合宜」的一貫原則訂價，七月盤產品部份，考量近二個月來國際大宗熱、冷軋價格急速修正及大陸、韓國、印度、俄羅斯低價進口貨擾市，客戶出口接單量能急遽萎縮及國內流通行情倒掛等不利因素，七月份盤價對應市況調降(600～1500元/噸)，冀能加速今年度的鋼價築底，並協助下游客戶降本強化出口競爭力。另外，針對報價異常、破壞國內市場秩序的進口貨，中鋼已建請鋼鐵公會啟動進口監測機制，並視實際產業傷害程度將提出反傾銷控訴。至於第三季季盤鋼品，則因相關產業(鋼結構、螺絲扣件、汽機車、家電、桶料等)市況及前景相對穩健，期協助相關產業客戶能「穩價保庫」以避免庫存跌價損失，並有利穩定第三季接單競爭力，因此以平盤開出。

中鋼一一一年七月份及第三季全產品基價平均調降2.23%，以有效降減當前影響鋼價的不利因素，並蓄積未來成長動能，期盼今年下半年鋼市能反轉向上，以迎接第四季用鋼產業旺季的來臨。