國4神岡聯絡道AC路面剝落，影響行車安全。（市議員蕭隆澤提供）

國4神岡聯絡道AC路面剝落，市議員蕭隆澤邀相關單位會勘。（市議員蕭隆澤提供）

國4神岡聯絡道路面老化，重車輾壓致碎石四處飛濺，許多騎士抱怨「被石頭打到很痛！」台中市養工處研判當時施工使用品質不佳再生料，加上重車車速快，造成AC路面剝落，台中市議員蕭隆澤20日前往會勘，要求21天內完成改善。

市議員蕭隆澤20日邀集台中市建設局、養護工程處、神岡區公所等單位會勘國4神岡聯絡道。蕭隆澤指著不平整的路面表示，從國4下來的大型重車速度較快，輪胎摩擦路面，碎石即剝落並四處飛濺，堆積在路邊，清潔隊已清除數次，他早在4月份即向相關單位反映，至今仍未改善。

李姓騎士抱怨，這條路品質很爛，比產業道路還不如，騎車經過只敢龜速前進，很怕犁田。蕭隆澤表示，當時東、西向聯絡道同時刨鋪，為何只有西向路面比標線剝落嚴重？質疑工法有問題或偷工減料，另兩側人行道欄杆也鏽蝕嚴重。

台中市養工處研判，當時施工可能使用品質不佳的再生料，加上從國道下來的大型重車車速較快，經年累月輾壓，以及緊急剎車的摩擦力，造成AC路面剝落，出現龜裂、坑洞。

養工處實地量測，初估急需改善長度約182公尺、寬10公尺，經費約100萬元。蕭隆澤認為，所需經費不多，不要等到出人命了才補救，要求負責養護的神岡區公所刨除路面，重新鋪設，21天內完成改善，確保用路人安全。