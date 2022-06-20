唐山打人事件震驚中外，至今受害女子傷勢成謎、親友未發聲。中國媒體與網路談及此事，呼籲應公布受害女子傷情，透明還原始末；而有媒體進入唐山採訪，遭遇暴力執法，採訪被阻。

唐山打人事件已過去多日，4名當事女子的近況成謎，在中國網路上早已流傳，當中一名傷勢最重的女子逝世，收治上述女子的華北理工大學附屬醫院宣傳統戰部與黨政辦公室僅表示，目前傷者的住院情況屬於患者個人隱私，不方便向外界透露。

自由亞洲電台引述南方快訊記者報導指出，根據影片紀錄的醫院影像，醫院現場見不到傷者的父母、家人，但病房有多人看守。

這名記者提到，醫院一道門「進去應該是傷者治療的地區，駐紮的人員有6到7個，我不知道他們的身分」，此外影片也拍下給傷者的花束遭到攔截搜查。

中國諸多網友紛紛要求官方要給交代，尤其是傷者狀況，認為闢謠之後需要告訴大眾實情。

每日經濟新聞則表示，公布唐山暴力事件受害者近況是宜早不宜遲，即使當事人因傷情或其他因素無法發聲，醫院及有關部門也需將相關訊息即時公開，撫慰對此事關注的各方，保持訊息公開透明。

然而，唐山打人事件的輿論仍受官方控制。部分呼籲關注受害女子、分析事件發生狀況的貼文，在中國微博標註為「此內容為不實消息，已處理」的標籤。

貴州廣播電視台「百姓關注」的記者前往唐山做採訪時，甚至遭到當地派出所民警無端扣留，遭到暴力執法。

這名電台記者叫做張巍瀚，他前往唐山採訪受阻後回到貴州，才將情況以影片方式舉報當地警方。

據他的說法，當地警方將他按在地上進行搜身，他被卡脖子、按頭跪地，雙手被反扣在背後，一名警察對他破口大罵沒文化沒素質。之後，4、5名員警對他搜身，沒收身分證，手機隨身行動電源等隨身物品被扣押，還被要求出示手機聊天記錄。

他在派出所做了幾次筆錄，滯留了7、8個小時才離開，沒有任何的書面單據、證明、回執單。

事件爆出後，引發媒體界不滿，但影片發出後隨即被刪除。

張巍瀚除在群組感謝媒體的關注與報平安之外，又表示「發布視頻之後，因為各種原因，視頻目前我已經自己刪除了，我也接到通知，我個人不再對這件事情發表看法和言論，所以非常抱歉」。

除了上述貴州廣播電台記者受訪被阻外，據指出，濟南日報旗下的新黃河、鳳凰網也在唐山採訪時遭遇到困難。種種現象讓唐山打人事件再度壟罩陰霾。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110620