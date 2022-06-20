警方在陳嫌搜出BB槍。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

台灣演員朱進新（藝名朱九），因在電影大尾鱸鰻等國片演出而聞名，他日前PO文指，自己21歲周姓繼子在苗栗苑裡鎮苑港漁港被人開車衝撞命危。而現場也傳出有人持槍開槍，苗栗通霄警分局20日指出，目前已找到持槍的陳姓男子，並在其住戶搜出BB槍1把，陳男也追加恐嚇、滅證等罪移送偵辦。

據悉，鬥毆事件是發生在6月16日深夜，起因為張、陳姓2嫌因口角糾紛而糾眾談判，導致雙方鬥毆，朱九的周姓繼子為挺友人，結果在衝突當中，遭到張姓男子開車衝撞，導致周重傷送醫。根據警方調查，開車撞人的張男稱因對方持槍並對空鳴槍，情急之下才會開車撞人。

通霄警分局指出，當時獲報後立即啟動快打機制，調派線上警力及偵查隊員警到場，迅速壓制雙方，並將涉案犯嫌共22人全數帶案偵辦。

警方表示，事後追查鬥毆所用器械，循線在陳嫌起獲BB槍1把，全案依聚眾鬥毆、殺人未遂等罪將涉案22人移送偵辦，陳嫌則追加恐嚇、滅證等罪移送。

通霄分局表示，聚眾鬥毆罪首謀及下手實施者，處6月以上5年以下有期徒刑，在場助勢之人同樣可處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，對聚眾鬥毆滋事，影響社會治安之不法份子，警方絕會在第一時間啟動快打警力到場強力壓制，嚴正執法，絕不寬待。