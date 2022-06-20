代表國民黨出戰桃園市的前行政院長張善政今（20日）在臉書以「桃園，我回來了」為題，指出自己正式入籍桃園龍潭區，「成為正港的桃園市市民」。

張善政指出，龍潭是他與桃園的結緣地，「工作與生活十二年的黃金歲月中，留下太多珍貴回憶」。他直言，這4300多個日子並不算短，他的足跡也遍佈各區，與桃園結下深厚情感。張善政也提到，當初因為投入公部門服務，只能暫時離開桃園，「如今因緣際會，讓我有機會再續前緣，為鄉親服務」。

張善政表示，他再次從龍潭出發，帶著豐富的行政歷練與政策經驗、帶領最專業的團隊，將為桃園擘劃出務實可行的市政藍圖，「決心要讓我們桃園市民，能為自己的城市感到光榮與驕傲」。

最後張善政也感謝龍潭區戶政事務所同仁的辛勞。更感謝前鄉長黃仁杞、葉發海、 桃園市議員徐玉樹、 劉熒隆、林昭賢等三位議員、代表會前主席邱家泉、區黨部主委陳仁楨、高原里長黃玉琴、市議員參選人凌濤與陳羽凡等人，以及所有前來現場支持他的鄉親和朋友們。張善政直言「大家的盛情都將轉化為我繼續前進的動力，你們的鼓勵都會是這場選戰的精神支柱。我必傾盡全力打贏選戰，回報大家的殷切期盼！」