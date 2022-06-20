民眾黨台中市議員參選人張仲翹（右二），與北屯區主任邱于珊(右起)、潭雅神區主任張睿倉、南屯區主任洪鑫任等人至台中監獄矯正教育館外，舉行記者會質疑台中監獄內恐有收容人成為確診黑數。（張仲翹提供／謝瓊雲台中傳真）

收容人群聚染疫發燒卻未就醫恐成為破口？台中市一名母親向民眾黨市議員參選人張仲翹投訴，指兒子是台中監獄外役監收容人，近日發燒疑似染疫卻無快篩劑可用，還有其他4、5人也發燒，監所都沒有掌握，擔心成為防疫破口。

中監強調，收容人每日早晚2次量測體溫，若發現體溫異常或有疑似症狀，經由醫師看診評估後，遵循醫囑執行藥物開立，或其他醫療及隔離處置。

張仲翹現任民眾黨台中市黨部西屯區主任，上午他偕南屯區主任洪鑫任、北屯區主任邱于珊、潭雅神區主任張睿倉等黨內同志，在台中監獄矯正教育館外舉行記者會，質疑台中監獄恐有確診黑數。

張仲翹表示，11接獲婦人投訴，指兒子在外役監服刑，她去會客才知道兒子發燒、喉嚨痛，但監所卻不知道，也沒有提供快篩劑和給予適合的處置。其他人也出現症狀，卻擔心被隔離都沒有告知。

張仲翹說，收容人疑似感染新冠肺炎，加上外役監和台中工業區廠商合作，若沒有落實防疫，恐成為防疫破口，將病毒帶出貨帶回監所，希望中監正視並說明，勿讓監所成了新冠病毒溫床。

台中監獄副典獄長吳照明指出，台中監獄或外役監的收容人，每日早晚2次量測體溫，若發現體溫異常，或新冠肺炎確診症狀者，經由中監附設培德醫院醫師看診評估後，依照醫囑執行藥物開立或其他醫療及隔離處置。

吳照明澄清，中監的確診人數，以中央流行疫情指揮中心公布為主，目前約有5000多名收容人，依照中央規定購入3000多劑的快篩，且根據醫囑提供給收容人使用；目前快篩數量足夠，且仍持續採購，也未買到富樂問題快篩，收容人家屬反映的事情，跟實際狀況不符。