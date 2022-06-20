女星范瑋琪(范范)和老公陳建州結婚多年，近2年暫別忙碌演藝工作，轉頭攻讀碩士EMBA文憑，其他時間則用來陪伴雙胞胎兒子飛飛和翔翔，經常在社群更新小朋友日常，近來她透露7歲飛飛眼睛度數增加，結果被告知要配眼鏡，看著飛飛無比心疼，只能無奈感嘆道：「還是躲不掉飛飛逐漸變弱的視力」。

19日范瑋琪IG曬出兒子戴眼鏡照片，鏡框上方鑲了一條金邊裝飾，影片中老公陳建州向他詢問「你喜歡這個眼鏡嗎？」小朋友肯定點點頭，專心思考眼鏡要挑選何種顏色問題。范瑋琪寫下內心不捨，「還是躲不掉飛飛逐漸變弱的視力，一直希望飛翔的視力不要像媽媽，最好像爸爸2.0完美的視力……」

另一方面，范瑋琪也感嘆2年疫情3C用太多，「看了過多的電視、IPad也好，遺傳也是」范瑋琪看著7歲年幼兒子飛飛，言語間透露已想辦法維持視力健康，然而飛飛本人對變四眼天雞似乎不太在意，但其實范瑋琪也說道「還是無法阻止飛飛100度的近視」，期許小孩能好好珍惜自己眼睛，也希望能戴得住這副新配的眼鏡。

飛飛戴上眼鏡後，網友看後也誇小朋友可愛乾脆喚他一聲「哈利波飛」 及出保護視力建議，比如每半小時要讓眼睛休息一下，3C產品使用時間更要控制，還有不少人要他點眼藥水；也讓范瑋琪在貼文下方透露「飛飛有點散瞳劑超過2個月。」小朋友仍無法止住度數，似乎道盡為人父母的耽心。