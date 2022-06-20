澎湖海生中心主任謝恆毅說明，希望以鱟的保育為出發，跨單位合作為澎湖潮間帶保育共同努力。（澎湖海生中心提供）

水試所澎湖海洋生物研究中心為配合國際鱟保育日，20日在湖西許家村放流1-3齡鱟191隻及10隻成鱟。水試所主任謝恆毅表示，馬公種原庫長期投入三棘鱟保種和繁養殖研究，建立了相關的技術，目前保持養殖至十六齡的世界記錄。本次放流的稚鱟除一部份為1齡外，大部分為已完成1-2次蛻殻的2齡和3齡鱟，3齡鱟外型已如成鱟，另10隻成鱟為完成繁殖試驗個體，擬放回原棲地，繼續牠們生命之旅。

三棘鱟（Tachypleus tridentatus）有活化石之稱，除了血液中的變形細胞可做為內毒素檢測試劑外，更是重要的環境指標物種，於2019年己由國際自然保育聯盟（IUCN）列入紅皮書「瀕危（EN）」物種名單，包括臺灣、日本、中國大陸、香港、馬來西亞、越南、印尼，幾乎所有地區族群數量都呈衰退趨勢，棲地也遭受程度不等的破壞。三棘鱟（Tachypleus tridentatus）曾遍佈臺灣本島北海岸以及西海岸，目前僅剩澎湖跟金門有成鱟穩定上岸產卵紀錄，而捕獲成鱟的紀錄則零星分佈於臺灣西部。

目前國內除金門縣、連江縣等已立法保護三棘鱟，澎湖縣政府為維護轄內三棘鱟生態資源，避免不當採捕利用，也依據漁業法公告訂定相關限制事宜，自今年3月4日起，除了學術研究、資源調查、教育文化或公共利益之目的，經縣政府核准外，澎湖縣轄海域內全年禁止採捕三棘鱟。

今年國際鱟保育日適逢澎湖縣政府立法將三棘鱟列為地方的保育物種，以及社區參與潮間帶保育的能量持續累積。水試所特別邀請相關單位，與過去曾合作的社區一起在許家海域放流三棘鱟稚鱟活動，並請「O2lab 海漂實驗室」設計「鱟留子孫」藝術創作，希望以鱟的保育為出發，跨單位合作為澎湖潮間帶保育共同努力，能為複雜的澎湖潮間帶保育問題尋求一條永續的道路。