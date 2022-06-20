基隆國門廣場《人間系列－紳士》雕塑今日上午撤回朱銘美術館。（陳彩玲攝）

基隆國門廣場《人間系列－紳士》雕塑今日上午撤回朱銘美術館，市長林右昌下午表示，已和朱銘基金會約好，這禮拜洽談合作事宜，有好消息會立即向市民報告。

朱銘美術館今日上午派員至國門廣場將雕塑運回。館長室主任秘書盧思穎指出，紳士系列雕塑帶回美術館後，會持續在館內展出，感謝基隆市政府的邀請，很榮幸參與盛事，也很高興朱老師的做品受到大家歡迎。她提及，金山也是多雨的區域，完全理解這件作品和環境的適切度。

林右昌今日受訪時說，城博會策展期間，朱銘基金會同仁也前往觀展，看到紳士系列雕塑佇立在國門廣場，已不像是雕塑、藝術品，而是變成城市的一部分。他提及，日前得知許多市民希望藝術品留下後，已和美術館相約這禮拜商談相關合作事宜，如有結論或好消息會向市民報告。

另前台北市都發局長林洲民於臉書發文大讚，基隆市府治理城市有方。林右昌回應，謝謝前局長給基隆市的高評價，團隊在治理過程，不是用基隆市的尺度思考，而是放大到北北基桃首都生活圈、全球競爭的高度，再回過頭進行城市擘劃，過程中更突破過去地方與中央的隔閡，以及政府官僚體制間的障礙和衝突。

林右昌說，可能因為林洲民不只是專業人士，也在政府體制內工作過很長時間，更能體會基隆在沒有資金、人才資源的環境下，能有所突破，是多麼不容易的事，非常謝謝肯定和細心觀察。