威致(2028)周一舉行股東會，承認110年度盈餘分派案，每股配發2.5元，以周一收盤價26.2元計算，現金殖利率9.54%，除息交易日為7月5日，最後過戶日為7月6日，停止過戶期間為7月7日至7月11日，除息基準日為7月11日，現金股利發放日為7月29日。公司對今年鋼筋、盤元、棒鋼銷售表現持續樂觀看待。

威致積極開發鋼筋的市佔率，公司積極參與各新建廠房的投標案，藉由新建的加工成型廠，擴大客戶服務範圍，提高鋼筋市場佔有率，每個月期能達到鋼胚訂單1萬噸，鋼筋訂單4萬噸目標。公司也將持續開發高附加價值的鋼種，增加利基產品的生產與銷售，期能超越月銷售目標1萬噸以上。威致未來期能開發國際市場，持續開發國際高單價市場，以減緩單一地區景氣變化之衝擊。

威致營業目標，本年度將持續提升煉軋鋼設備產能及品質，除提升生產技術外，也將透過生產量提升、降低生產成本，並積極開發高附加產品，提升整體經營獲利。本年度營業目標預定售鋼筋內銷40萬噸、外銷10萬噸、鋼胚15萬噸、棒鋼及盤元10萬噸，並視市場需求變化機動調整產品比重。

威致展望111年，疫情穩定與經濟復甦，未來鋼材市場將隨著需求回升與轉強，整體鋼品市場預期將可審慎樂觀以待。在國內經濟環境，預期將持續受惠於半導體大廠繼續大規模擴廠及政府持續推動公共工程，加上螺絲螺帽、機械設備需求看增，對今年鋼筋、盤元、棒鋼銷售表現持續樂觀看待。