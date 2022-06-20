解放軍第3艘航母「福建號」。

美國前資深外交官傅立民（Chas W Freeman Jr）近日警告，如果美國2024總統大選選出一名支持台灣獨立的右翼總統，或者美國又爆發2021年震驚全球的國會動亂來挑戰大選結果，2024、2025年對台灣來說可能是最危險的時刻，他甚至認為台灣要從烏克蘭學習教訓已經太遲了，認為台灣恐怕無法像烏克蘭那樣有效地防衛自己。

香港《南華早報》報導，美國前資深外交官、前助理國防部長傅立民近日接受香港網路媒體「Week In China」專訪時表示，「如果2024年選舉讓支持台灣獨立的右翼美國人掌權，如同蓬佩奧所言，這就是對北京的直接挑戰，完全就是《反分裂國家法》要求要有軍事回應的類型。」

Next US election may prove most dangerous time for Taiwan, warns veteran US diplomat Chas Freeman https://t.co/34cR9OIBi8 — South China Morning Post (@SCMPNews) June 19, 2022

他說，2024年11月選舉至2025年1月新總統就職這段期間可能是最危險的時刻。

他警告如果權力交接期間太過混亂，或是再次出現試圖挑戰選舉結果而引發國會暴動事件，那對包括中國大陸在內等任何想挑戰美國的人來說，都是非常「誘人」的時刻。

他說如果北京得出無法與新任政府合作的結論，這些不確定性都會對北京構成嚴重壓力，以加速攻打台灣的計畫。

傅立民也指出，儘管任何攻打行動都相當困難，不過實際上「比想像的還要不困難」，「因為解放軍能以新的方式部署空中騎兵、傘兵或其他部隊。」

他認為台灣恐怕無法像烏克蘭那樣有效地防衛自己，一來是台灣沒有國土防衛軍，二來是比起讓部隊進行艱苦訓練，台灣軍方對於購買花俏、昂貴的武器更感興趣。

傅立民甚至斷言，台灣現在要從烏克蘭身上學習並增強軍隊實力恐怕已經太慢了，「還有很長一段路要走，不論是飛行員的數量不足、飛機老舊，或是4個月的軍事訓練明顯要求不高等，任何關注台灣軍隊問題的人都有理由擔心。」

他更強調，北京沒有理由採取漸進方式，好讓美國有足夠時間思考因應選項及介入，「如果他們真的行動，將會是突然的，將會以最大的兵力、極快的速度，並且會同時涉及台北領導層的斬首行動及破壞台灣基礎設施。」