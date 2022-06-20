金瑞龍強調，未來會持續努力爭取在中和廣設體健設施。（金瑞龍提供／李奇叡新北傳真）

壽德公園有大片綠地及人行步道，居民都會前往休憩，但目前體健設施不足。（金瑞龍提供／李奇叡新北傳真）

位於新北市中和區壽德街、民德路交叉口的壽德公園，有大片綠地及人行步道，居民都會前往休憩，但目前體健設施不足，新北市議員金瑞龍不斷爭取，終於在今年1月20日開工，預計今年6月底完工。

壽德公園功能多元，主體功能為滯洪防災，腹地廣大，保有公園環境，金瑞龍認為，居民休憩及環境美化也需照顧到，因此積極向新北市府爭取壽德公園增設體健設施，預計本月底完工，屆時園內休閒步道、體健設施、共融式遊具及綠地重新規畫、設置，居民就多了一處可以運動休閒的地方，確切開放使用日期要以現場實際情況為主。

新北民政局長柯慶忠說，日前就開始進行壽德公園內遊戲場相關規畫，而考量周邊有滯洪池功能，故由中和區公所納入整體考量，提升整體空間；中和區公所稱，壽德公園體健設施於去年12月28日辦理工程發包，今年1月20日開工，預計本月底完工。

金瑞龍強調，未來會持續努力爭取在中和廣設體健設施，並推動到整個新北，讓新北市成為充滿活力的城市。