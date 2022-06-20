葉家三兄弟老二出院返家，又虛弱跌到全身傷口。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

葉家三兄弟老大已經離世。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化和美鎮好修里一戶葉家3兄弟生活貧苦、三餐不繼個個骨瘦如柴，老三因視力障礙，3兄弟僅靠每月領取3700元身障補助生活，近日疑似生活壓力太大，兄弟接連服藥，呈現昏迷狀態，送醫搶救，老大在20日下午3時已經離世，這起社會悲歌，讓人唏噓。

葉家三兄弟，17日4個小時內分別請來3台救護車，老大送醫後持續昏迷不醒，當天老二已經回到家休息，老三還在住院治療。

彰化議員賴清美今天上午前往葉家探視，發現老二皮包骨狀況沒有改善，還又多次虛弱得摔倒，全身添加了累累傷口，讓人看得不忍心，下午則傳出昏迷不醒的老大已經離世了。

彰化議員賴清美表示，葉家原本有4兄弟，但是老四前幾年已經往生，老大身體向來不好，老二有打零工，老三視障，但這兩年來疫情衝擊，幾乎也找不到打工的機會，僅靠著3700身障補助，吃飯都成問題。

這起社會悲歌曝光後，各界捐款湧至，參山國家風景管理處長曹忠猷要捐款，前縣長卓伯源要代繳健保費，陳姓商人則替3兄弟找一間自助餐，免費供餐一年，每人一天兩餐。澎湖離島、台北、雲林等地都有熱心民眾捐款，社會處公布專款專戶，說明標誌和美3兄弟。

雖然各界愛心要補救這起長期被忽視的社會悲苦角落，但葉家老大於今日下午3時許離世，死因仍待查，堂弟將協助處理後事。