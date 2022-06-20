市場研究機構TrendForce調查指出，儘管適逢傳統淡季，但由於大量漲價晶圓產出，推升2022年首季晶圓代工業者產值達319.57億美元、季增8.2％，連11季改寫新高，季增幅則略為收斂，並預期第二季產值將續揚再創高，惟季增率將持續收斂。

TrendForce研究顯示，儘管消費性電子需求持續疲弱，但伺服器、高效能運算、車用與工控等領域產業結構性增長需求不墜，成為支持中長期晶圓代工成長的關鍵動能。

台積電(2330)穩居冠軍寶座，首季營收達175.29億美元、季增達11.3％。主因去年第四季全面調漲晶圓價格，該批晶圓主要於今年首季產出，加上高速運算（HPC）需求持續旺盛及較佳的外幣匯率助攻。

TrendForce指出，台積電首季各製程的營收季增率普遍均達約10％，又以7／6奈米及16／12奈米製程因小幅擴產帶動成長幅度最高，僅5／4奈米製程營收因蘋果（Apple）iPhone 13進入生產備貨淡季影響而有所衰退。

第二名的三星首季營收53.28億美元、季減3.9％，為前十大業者中唯一衰退者，市占率降至16.3％，主因電視、智慧型手機等市況萎靡影響，使系統半導體、CMOS影像感測器（CIS）、驅動IC等需求減弱，以及4奈米擴產與良率改善速度不如預期影響。

第三名的聯電(2303)首季營收22.64億元、季增6.6％，主要受惠晶圓漲價帶動，但因新增產能尚未開出，各製程營收占比與去年第四季大致相當。格羅方德（GlobalFoundries）受惠平均售價及產品組合優化，首季營收19.4億美元、季增5％，名列第四名。

TrendForce表示，格羅方德作為美系主要晶圓代工業者之一，長年協助生產「美國製造」國安與航太相關晶片，而近期再度規畫生產45奈米絕緣層上覆矽（SOI）製程產品支持國防航空系統運作，首批生產晶片預計明年開始交付。

第五名的中芯國際（SMIC）首季營收達18.42億美元，季增16.6％，主要受惠近期產能順利開出帶動晶圓出貨量增加，同時產品組合逐步往結構性緊缺產品轉移，如消費性電源管理IC（PMIC）、AMOLED面板驅動IC（DDI）及工控、車用PMIC、微控制器（MCU）等。

第六至八名依序為華虹集團、力積電(6770)及世界(5347)，首季營收10.44億、6.65億、4.82億美元，分別季增20.8％、7.4％、5.2％，主要受惠於稼動率持續滿載、新產能開出、平均售價及產品組合調整。

合肥晶合集成首季營收達4.43億美元、季增達26％，成長幅度為前十大業者中最高，並超越高塔半導體（Tower）躍居第九名。據TrendForce了解，合肥晶合集成目前以生產0.1X微米及90奈米大尺寸驅動IC為主，今年將延續積極擴產基調，目標完成N2廠區產能建置。

同時，為降低單一市場景氣下行循環可能的風險，合肥晶合集成亦加速開發觸控面板感應晶片（TDDI）、CIS、MCU與PMIC等多元產品平台腳步，目前已與SmartSens合作成功開發90奈米CIS產品，量產後將可望貢獻非驅動IC營收。

高塔半導體則受惠工控、車用邏輯相關晶片仍相對緊缺，首季營收4.21億美元，季增2.2％。為延續技術製程優勢，高塔半導體近期積極開拓PMIC技術應用，開發更高電壓耐受性並有效縮小晶片面積，以供應CPU、GPU等高速運算及車用、工控電源管理所需。

展望第二季晶圓代工市況，TrendForce預期，隨著少量晶圓代工產能增加帶動整體出貨成長，將使前十大晶圓代工產值維持成長態勢，不過，考量消費性終端產品需求持續不振，加上漲價晶圓貢獻已大致反映在首季，預期季增幅將再收斂。