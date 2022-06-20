台北市長柯文哲與新北市長侯友宜20日共同主持世界壯年運動會會議，引發外界好奇藍白合、參選總統話題，不過，2人都很有默契對外表示，好好做事才是最重要的一件事。外界好奇侯友宜會希望是2025年參與開幕的市長嗎？侯友宜則把問題推給柯文哲「人在問你啦」，柯回說「2025我怎麼會當市長」，最後媒體問柯會以總統身分參加開幕嗎？柯僅哈哈大笑回應。

世界壯年運動會是世大運後雙北市再次合作的大型賽事，外界好奇柯文哲有沒有要交待、期許，會否勉勵開幕時，柯、侯其中1人以總統身分參加。

柯文哲回應，台北市在2017成功舉辦世大運後，2021年10月再次成功申辦2025年世界壯年運動會，也要感謝國際壯年運動總會的肯定，不過更重要是雙北工作同仁的努力，在與巴黎、伯斯申辦競爭時脫穎而出，也是雙北市首次聯名舉辦大型賽事，目標和世大運一樣，台灣走出去、世界走進來，讓世界看見台灣。

柯文哲強調，準備工作還是要做，會議當中特別交待，有辦世大運有些經驗，場館這次種類相當多有35種運動，身障者專用比賽還有9項，加起來44項，首先要確定場館擺哪、找出負責人、整修計畫、預算、時程，年底前要全部確認，剩下來把場館準備好，軟體會另外準備，在他任內最重要把場館硬體確認，預算要找好。

侯友宜指出，他和柯文哲想法一樣，柯文哲是當市長最後1年，距離2025還有一段時間，現在是什麼角色、工作就做好，後續怎麼樣的時間點，只要把握當下努力做事，好好做事就好，未來的事情沒任何一個人可以去想，好好做事把握現在才是最重要，2025雙北市一起合作辦運動會，很開心，世大運也合作過一次，經驗的累積外也是共同生活圈，來旅遊也有地方，人力物力也比較好，用這樣的態度和柯文哲、雙北市民一起共同承擔，這是好事情。

民眾黨立委蔡壁如先前釋出有高度意願參選新北市長，但蔡如今說是不可能實現的議題，聽說是柯文哲私下勸退，是否希望讓出2022，未來有機會尋求藍白合作。

柯文哲說，選舉要有候選人，民眾黨是小黨，要有經費、組織，不太可能每個地方都派候選人，這是很事實的問題，黨內選決會各式討論，新北市要派候選人一直沒有拿到檯面上討論。

至於民眾黨在新北市不提市長人選，小雞沒母雞怎麼辦，會爭取侯市長支持？柯文哲說，能幫就幫，但侯友宜也有自己的議員要輔選，打選戰要講真實一點，候選人自己要努力，靠站台轉移多少票很差、很少啦，除了政黨組織是另外一回事，他的經驗效果不是很好，打選戰最後還是候選人個人特質、努力，政黨組織也有奧援，但這剛好是民眾黨最弱地方。

侯友宜也認為，好好做事，把事情做好最重要，才是市民所要的。

對於侯友宜在致詞時提到任期最後1年，讓外界質疑沒有要拚連任，侯友宜解釋，好好做事才是最重要的一件事，到底未來還有什麼要做的，今年很多工作還沒做完，離選舉還5個多月，這段時間還可以做很多事，還在開壯年運動會沒有休息，大家好好做事，才是最重要的，很多事情執行到底好好做，講那麼多都沒用，把握當下好好做事。

媒體追問，侯友宜希望是2025年來開幕的市長嗎？侯友宜則是把問題推給柯文哲「人在問你啦」，柯回說「2025我怎麼會當市長」，最後媒體問柯會以總統身分參加開幕嗎？柯僅哈哈大笑回應。