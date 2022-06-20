台南驚傳今年國內首例日本腦炎個案！疾管署今天表示，一名台南市北門區50多歲男性平日大多在住家和農地活動，無國內外旅遊史，6月7日開始發燒，9日出現下肢無力、意識改變等症狀收治住院，為今年國內首例日本腦炎個案。

疾管署副署長羅一鈞說明，該名50多歲男性6月7日發燒到診所就醫，使用退燒藥症狀無緩解，9日急診收治住院，曾檢測新冠肺炎陰性，10日出現抽搐、昏迷收治加護病房，15日懷疑為日本腦炎並通報送驗，18日結果出爐，後續完成疫調並於今日確診，目前持續住院治療中。

羅一鈞指出，個案主要活動地為住家和農地，其中一處農地距離500公尺處有豬舍，豬舍後方有廢棄魚塭，採集到大量病媒蚊孑孓，研判感染可能性較高；衛生單位已針對個案住家及周邊養豬場進行環境清消及誘蚊燈懸掛之措施，同時加強對當地民眾之衛教宣導。

疾管署監測資料顯示，國內今年截至目前共1例確定病例；2018至2021年全國累計病例數分別為37、21、21及28例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，請民眾仍應注意防蚊，不可掉以輕心。

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰。疾管署表示，在台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

疾管署提醒，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在上述易孳生病媒蚊之高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。

疾管署呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。