台中市20日新增本土確診5312例。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

教育局副局長王淑懿表示，關於是否恢復實體期末考，授權學校決議，也要求校方把防疫計畫報給教育局核備。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市民政局長吳世瑋指出，市府將於6月22、23兩日開設共47處快打站，為設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民施打第四劑莫德納疫苗。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今（20）日新增本土確診5312例，仍高居全國第一名，針對中一中等高中學生要求停辦實體期末考，教育局在20日的防疫記者會表示，授權學校決議，也要求校方把防疫計畫報給教育局核備。

台中市20日新增5312例，其中4947例為快篩陽確診，佔93.13％，並新增16例死亡個案，年齡介於40歲到95歲，其中有9例沒打疫苗，其中最年輕的死亡個案是40歲罹患骨肉瘤的民眾。

台中市副市長令狐榮達指出，對照上週6月13日確診數據全國與台中今日確診數皆減少約2成，如同專家學者所說，中南部在這個禮拜會從高原期緩降，不過疫情仍然在發展，市府將於6月22、23兩日開設共47處快打站，為為設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民施打第四劑莫德納疫苗，預估全市約17萬人可施打，由公所統一造冊、發放疫苗接種通知單。

另，針對近日引發針議中一中學生連署盼校方停止實體期末考，教育局也做出回應，教育局副局長王淑懿表示，台中市到6月30日在公私立高中以下學校暫停實體課程，改採線上學習，並以彈性多元方式進行學業評量，但如涉及升學成績計算，授權由學校評估後在符合防疫規定下辦理實體測驗。

她強調，經了解五都中台北、新北與桃園都恢復實體課，採實體考試方式，而台中市與台南與高雄都一樣，授權學校在校內決議，由學校評估顧及到整體公平性及防疫規定前提下與家長做好溝通來做實體考試，也要把防疫計畫報給教育局核備，教育局會督請學校特別做好校內溝通與各項防疫措施。

令狐榮達也表示，台中市政府第五波快篩發放對象，包括設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民等人，因為民政系統在發放「疫苗接種通知書」時，就會隨贈2劑市府購買的快篩試劑。如果長輩有到快打站接種第四劑疫苗，還能額外獲得2劑快篩試劑和500元禮券，這是中央的鼓勵措施，中央地方攜手合作，鼓勵長輩完成疫苗接種。

台中市將於6月22、23兩日開設共47處快打站，為設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民施打第四劑莫德納疫苗。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市將於6月22、23兩日開設共47處快打站，為設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民施打第四劑莫德納疫苗。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）