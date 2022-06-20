中央今(20)日宣布宜蘭縣新增590名確診個案，並新增1名死亡個案，本土累計66092個案例。縣長林姿妙表示，21日起各鄉鎮市公所將陸續發送快篩試劑給予80歲以上長者，共同守護長者健康；第18波快打站為學生專案，7月2日開始施打。

衛生局長徐迺維指出，今確診個案已降到590個，連續4天在千個案下，也是5月10日以來最低的一次，疫情看似有趨緩的現象，因周一通常有假日效應個案會較少，周二、三個案數通常較多，但這4周觀察下來，確診人數的確在往下降，目前社區篩檢站陽性率也已降到32.67％，還是需靠大家堅守防疫的作為。

林姿妙表示，從5月起縣內增加6家診所，加入「判定快篩陽性」及「一般視訊診療」服務團隊，提供居家照護服務，診所服務個案數也從45％上升至53％，感謝各醫療團隊共同努力，為縣民提供貼心且安心的服務。

另外，自21日起，各鄉鎮市公所會陸續發送快篩試劑給予80歲以上長者，每名長者可領到2劑；衛生局提醒，家中長輩若有呼吸道症狀或感染疑慮，務必儘快篩檢、及早治療，才能守護長者健康，戰勝病毒。

疫情部份，今日新增1名死亡個案，為84歲女性，完成2劑疫苗接種，本身有慢性疾病；該案於5月20日確診，6月17日不幸病逝。根據縣府統計資料，目前死亡確診個案為121人，其中80歲以上長者85人，48人是住宿式長照機構的住民。

校園疫情方面，今日新增確診學生數共131人、教職員工19人，累計共9442位學生、1011位教職員確診。衛生局指出，第18波快打站於7月2日開始，為學生專案，5至17歲都可前往施打，5至11歲的第一劑如滿4周以上，也可到診所或合約醫療院所施打第2劑、不混打。