你是否感覺腦中有霧，常常忘東忘西呢？營養師王證瑋特別在臉書粉專分享8種「健腦」食物，有助於保持頭腦清醒、對抗頭腦混亂及記憶力減退。

現代人生活步調緊湊，經常因為忙碌、長期睡眠狀態不佳，而出現記憶力減退的情況，尤其是新冠確診後，這樣的症狀更加嚴重，王證瑋指出，目前醫界猜測，這與新冠免疫風暴有關，腦部供應的血流量下降、攻擊腦部細胞，以及其他可能傷害腦細胞的免疫反應。

有鑑於此，王證瑋特別推薦以下8種健腦食物，可幫助提高能量和對抗疲勞，食物中富含的維生素和礦物質甚至可以保持頭腦清醒，對抗頭腦混亂以及記憶力減退。

▍高脂魚

這類魚包括鮭魚、鱒魚、秋刀魚、鯖魚和鮪魚，都是omega-3脂肪酸的豐富來源。大腦約60％由脂肪構成，其中一半的脂肪由omega-3脂肪酸組成，大腦用omega-3來構建大腦和神經細胞。

▍咖啡

咖啡中的兩種主要成分咖啡因和抗氧化劑，可以幫助支持大腦健康，還能提高警覺性和心情好轉。

▍莓果類

莓果中擁有花青素、多酚類植化素，具有抗炎和抗氧化作用，可以延緩大腦衰老並改善記憶力。

▍薑黃

薑黃及其活性化合物薑黃素，可以穿過血腦屏障，具有很強的抗炎和抗氧化功效，有助於腦部健康。

▍南瓜子

南瓜子富含許多對大腦功能很重要的微量營養素，包括銅、鐵、鎂和鋅。

▍黑巧克力

巧克力中的豐富植化素「類黃酮」，聚集在腦中處理學習和記憶的區域，有助於保護腦部。研究表明，吃巧克力，尤其是黑巧克力，可以增強記憶力和情緒。

▍堅果

堅果含有大量促進大腦功能的營養素，包括維生素E、好油和植化素，維生素E保護細胞免受自由基損傷，有助於減緩智力衰退，可同時擁有健康的心血管與大腦。

▍雞蛋

雞蛋中擁有許多營養，包括優質蛋白質、維生素B6和B12、葉酸和膽鹼。膽鹼是一種重要營養素，身體使用它來製造乙醯膽鹼，這是一種有助於調節情緒和記憶的神經傳遞。