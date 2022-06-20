新竹市政府將自27日起開辦「好孕專車服務」，提供產檢交通費補助6000元。（陳育賢攝）

為照顧新竹市孕婦們，市府將自27日起開辦「好孕專車服務」，提供產檢交通費補助6000元，並加碼臨托券、免費育兒指導及友善嬰幼用品店家購物好禮，包括大都會、台灣大、紅帥衛星、第一中華等4大車隊，共1477輛車投入，可往返新竹縣市設有產檢服務的10家醫院及24間診所。

副市長沈慧虹指出，好孕專車服務遍及新竹縣市，出得去、回得來，希望大家在這座城市能放心工作、生養小孩，市府從小朋友還在媽媽肚子裡就開始照顧，期許小朋友健康、孕婦安心、家人快樂，才是真正幸福城市。

社會處長張柔表示，「好孕專車」服務對象包含設籍並實際居住竹市的孕婦，以及與新竹市民完成結婚登記，並已入境居留、定居或停留的新住民孕婦，且最近1年綜合所得稅率未達20％者。

準媽媽們取得孕婦手冊後，27日起可至各區公所申領好孕專車乘車券，內含6000元之車資抵用券、10小時免費定點臨托券、友善店家禮物兌換券及免費育兒指導服務券，價值超過8000元。

好孕專車乘車券每冊有200元20張、100元20張車資抵用券，孕婦於乘車後替代現金支付車資，每趟次不限單張使用也不找零。孕婦搭乘合作車隊往返新竹縣市產檢醫療院所，其中起程與目的地都必須為醫療院所及新竹縣市轄內。

社會處指出，符合資格的孕婦或家屬可持孕婦健康手冊、孕婦及配偶身分證正反面影本、新式戶口名簿或近3個月戶籍謄本、經稅捐稽徵機關核定申請人、配偶及認列綜合所得稅扶養親屬「最近1年綜合所得稅核定通知書」，設籍前新住民另檢附居留證影本或護照影本，至戶籍所在地區公所提出申請。相關事項可至社會處官網查詢。