位於天母的聖山公園20日凌晨遭人縱火，警方上午帶回3名外籍成年男子以及涉嫌縱火的未成年少年，依縱火罪函少年法庭。（翻攝自臉書天母幫社團）

北市天母的聖山運動公園凌晨2點多遭4名年輕人縱火燒毀運動器材，附近居民直擊大聲喝斥，警方循線找到涉嫌縱火的4人，在場有英國籍、波蘭籍以及台籍男子，點火的少年擁有雙重國籍，4人聲稱半夜太無聊，以打火機點燃划船機後逃逸，警方依公共危險罪將未成年少年函少年法庭偵辦。

天母的聖山公園20日凌晨遭人縱火，嫌犯逃跑影片曝光。（影／警方提供）

警方指出，4名年輕人分別是18歲英國籍男子、20歲波蘭籍男子，以及20歲台籍男子與弟弟，其中1人以打火機點燃划船機運動器材，聽到附近有人喝斥，大喊要報警，4人拔腿就往忠義街逃跑，消防隊到場後，立即以水柱撲滅火勢，損失金額待沽。

警方表示，根據監視器以及訪查，20日上午10時40分查獲4人到案，其中台灣籍未成年少年坦承是他縱火，其他3人在旁觀看，經由眾人起鬨，由他點燃後隨即逃逸，所幸並未造成其他財物損失，警方訊後依法函辦。

警方表示，涉嫌縱火的少年坦承半夜太無聊，同儕起鬨，因而涉犯縱火罪，全案依法函送少年法庭，其餘3名成年人則列關係人，涉案少年的哥哥現仍在學校上課，下課後將至派出所製作筆錄，釐清是否涉案，全案依縱火罪函少年法庭後續偵辦。