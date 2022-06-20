模特兒出身的韓劇男神南柱赫，出道後因高䠷身材與俊俏臉蛋爆紅，給人陽光正向的暖男印象，而近來南韓演藝圈掀起一股校園霸凌舉報風，許多藝人都被爆料，沒想到南柱赫也捲入其中，受害人指控學生時期遭小混混團體欺凌6年，南柱赫就是團體的其中一人，此事隨即引發網友議論。

南柱赫近年以《Start-Up：我的新創時代》、《二十五，二十一》等夯劇又爆紅一波，人氣正值顛峰，沒想到在當紅之際爆出霸凌醜聞，受害者A男出面爆料，稱學生時期遭到南柱赫霸凌，當時包含南柱赫在內，施以霸凌的小混混團體共15人，訴苦會在吃飯時間遭推撞並插隊、被丟鉛筆芯、故意拉他椅子讓他跌倒、故意強迫受害者跑腿甚至辱罵打人等，都是家常便飯。

A男吐露，這樣的嚴重霸凌情節幾乎天天發生，他就遭受這樣的對待長達6年，如今看到南柱赫以純情暖男形象爆紅，A男想起了過去那段不堪的歲月，因此決心將事情說出來，不僅自己因這段霸凌史到現在都在接受精神治療，更直言當時受到南柱赫等人霸凌對待的，不只他一人。

對此，南柱赫的公司已給出回應，表示「正在確認中」，但此事已在網路上掀起議論，有人覺得南柱赫捲入霸凌案形象盡毀，但也有不少人覺得A男爆料時，僅出示一本畢業紀念冊照片，因此認為這作為證據不夠充分，不該在沒確切證據的情況下，對南柱赫做出這麼嚴厲的指控，兩派論點的人紛紛留言「只靠畢冊不能定罪吧？」、「真希望是假的」，有人覺得南柱赫捲入霸凌，結果卻演過校園劇，實在太諷刺，甚至有網友懷疑，南柱赫都出道這麼久了，A男才來爆料，原因為何讓人不禁多想。