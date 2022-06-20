中和2歲童恩恩染疫病逝案政治化，資深媒體人周玉蔻今在臉書聲稱，拿到恩恩案所有的錄音檔，對此，新北市副市長劉和然今在疫情說明會表示，之前有心人士公布中和衛生所的分機號碼，害同仁被獵巫，而這次施姓護理師因錄音檔播出也被肉搜討論，開始檢視她說過的每句話，批評「追求真相，沒必要踩在他人的身上、犧牲別人權益來追求。」

據了解，節目播出錄音檔後，施姓護理師心情大受影響，恩恩案當天她1小時處理189個案，沒想到盡心處理每個個案，卻反遭致責備。

劉和然說，這段時間恩恩爸爸的議題，看到很多人的討論，但焦點卻被模糊了，新北市政府希望能回到恩恩爸爸要的初衷，就是了解真相跟全貌，但如非由公正的司法單位來處理，出來結果不符合任何一方期待，問題還是無法被釐清解決。

劉和然表示，新北市政府的態度一直是非常務實的，不管政論節目公布有多少錄音檔，這些錄音檔新北都已提供給司法單位，針對外界質疑市府為掩蓋事實，所以才交給司法單位，他不懂說法邏輯在哪裡？強調市府正是因為負責，所以交給公正司法單位釐清調查，回歸到問題本質。

劉和然說，恩恩的過世當時大家都很傷心難過，4月14日當時情境，很多人很難回到當時情境與看待當時規範，所以市府利用各種方式讓大眾了解，且4月20日中央針對指引做了調整，代表恩恩事件後，中央對幼兒確診部分做了重新討論，才會有幼兒送醫指引的調整，恩恩的離開大家都很難過，也是因為恩恩的離開讓我們檢視所有規範。

恩恩是第一位併發腦幹腦炎的幼童 ，當時送到雙和醫院後，還跟台大兒科會診，就是希望全力搶救恩恩，雖然大家都盡了很大努力，還是發生遺憾事件，當時是防疫規範正做調整階段，確診者不僅疫調還要擴大匡列採檢，每個送醫過程制度都有嚴格規範，加上那時居隔人數非常多，消防局、衛生局同仁都非常忙碌。

對於外界質疑衛生局「唱空城計」，劉和然說，對基層同仁不公平，每天都忙到凌晨一兩點，隔天一大早還是準備時出現在辦公室，那個情境用現在的角度很難完全還原，所以才希望交給公正司法單位來釐清，重申指揮官陳時中曾說：「沒有延誤送醫」。

劉和然說，這段時間很多心人士因為選舉到了，可能創造自己的聲量，為了自己的政治動機與舞台想要展現，但針對此個案拜託要讓恩恩爸爸單純回到釐清真相，如外人別有目的，反讓事情變得更複雜。

消防局秘書林世明指出，那些檔案都是屬於公務機關內部通話內容，屬於「應機密不可洩漏」的資訊，如將違法取得錄音檔案公開於媒體播放，自己必須負起相關的法律責任。

對於侯友宜稱，因政府資訊公開法，所以無法提供橫向通聯給恩恩爸爸，因他非當事人，消防局副局長陳崇岳解釋，恩恩媽媽因非通話的當事人，所以無法提供，強調公務機關依照相關規定提供資料，已把8通恩恩媽媽跟119的逐字逐字稿及錄音檔提供給恩恩爸爸，錄音檔恩恩爸爸已聽過2次，如還有需要可再次提供聆聽並說明流程。

衛生局副局長高淑真說，中央疫情指揮中心成立2年多來，全國地方衛生局須依照中央指引配合辦理各項防疫工作，因應橫向聯繫需求，新北市衛生局設置有防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員的直播分機等多線直播電話，提供防疫單位橫向聯繫管道。

另對於外流檔案的消防局員向新北地檢署自首並透過消防局發聲明指出，當初是將錄音檔交給民進黨新北市議員參選人卓冠廷，卓冠廷則強調並未供予媒體。

林世明表示，目前新北檢檢察官已進行偵辦，相信檢察官會釐清真相，消防局會全力依法追訴、捍衛到底、抑制歪風。