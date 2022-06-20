花蓮學童第二劑疫苗將在6月27日至7月5日接種。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今天新增554例確診個案，迄今已累計5萬3199人染疫，雖然縣內疫情持續緩降，但衛生局仍持續鼓勵未接種疫苗或未達3劑的民眾接種，且6月27日至7月5日止，將入校替5歲至11歲學童接種第2劑兒童疫苗。

衛生局長朱家祥指出，花蓮縣疫苗覆蓋率略低於全國，其中，光復鄉以南的鄉鎮疫苗覆蓋率偏低，尤其是原鄉，呼籲大家將疫苗打好打滿。不過他也有提及吉安鄉疫苗接種整體表現好，覆蓋率基本上有超過全國；疫苗第一劑覆蓋率高的鄉鎮市，有新城鄉和花蓮市，第二劑則是花蓮市、新城鄉、鳳林鎮等。

由於衛生局將在6月27日至7月5日止，將入校替5歲至11歲學童接種第2劑莫德納或BNT兒童疫苗，縣府教育處專員李佳玲表示，已請各校發放接種通知書，調查學童接種意願，提供家長7天思考期，22日前再將調查表交回學校即可。

朱家祥指出，孩童未接種或選擇於合約院所接種者，7月6日後可依流程施打疫苗；滿5歲未入園的幼童，則可到13鄉鎮市衛生所預約接種；至於未能如期接種者，可帶學校開立的「補接種通知單」接種。

朱家祥還說，欲接種BNT疫苗者，可到衛生所預約，莫德納者則至合約醫療院所、衛生所接種，其中BNT疫苗第二劑須間隔4周，莫德納則間隔7至8周，請家長留意。