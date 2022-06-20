台積電與南韓三星在晶圓代工領域競爭激烈，韓媒指出，台積電熊本廠從宣布建廠到今年4月破土，只花了6個月的時間，反觀南韓政府因太官僚拖慢了建廠速度，同樣是蓋好一座晶片廠，南韓所需時間竟是台灣、美國的3倍之多。

根據南韓媒體《中央日報》報導，數名南韓業界人士批評政府的官僚制度，導致半導體建廠速度緩慢，而這對競爭力來說是一大問題，漢陽大學工程學教授Park Jea-Gun表示，企業在美國、台灣蓋一座晶片廠，平均只需花2年至2年半的時間，反觀南韓卻得耗費6~7年。

報導指出南韓晶片製造商面臨的困境，即使獲得中央或地方政府核可，還得取得打造晶片廠基礎設施的執照，一拖就是好幾年。

舉例來說，三星2010年就選定要在平澤市(Pyeongtaek)建廠，但2015年才開工，平澤市一廠拖到2017年7月開始量產，而且還遇到附近居民群起抗議等阻礙；至於平澤市三廠為世界最大晶圓代工廠，雖然僅12個月就興建完成，但之前因取得執照、打造基礎建設，耗費了長達5年時間。

南韓另一大廠SK海力士(SK Hynix)，2019年宣布大規模半導體聚落的興建規劃，卻受環評影響拖累了進度，等了兩年在去年3月獲得龍仁(Yongin)市政府批准。預估該半導體聚落在2025年興建第一座晶片廠，2027年才開始運作。