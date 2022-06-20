綠能永續中心規畫封閉式廠房，不會散發臭味。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府規畫在竹山鎮設置綠能永續中心，竹山鎮長陳東睦則號召鎮民，成立「反對全縣垃圾進竹山」自救會，並自任會長；環保局長李易書表示，縣府將於6月29日下午2點30分在竹山工業區舉行公聽會，歡迎民眾踴躍參加。

陳東睦表示，自救會將於6月22日早上10點在公所禮堂，舉辦成立大會，集結地方民意代表、里長、理事長及民眾，以行動愛護竹山寶地；他並強調，縣府要建設竹山絕對歡迎，但是，要建設、來垃圾，堅決反對到底。

李易書表示，興建垃圾處理設施是縣內重大議題，絕對會充分傾聽民眾意見，做出最適合政策，不躁進、不草率，請民眾放心，公聽會是與在地民意溝通的第一步，絕對不是最後一步。

至於選址在竹山鎮，經過專業顧問公司先期進行可行性評估，絕對無關政治因素，也非倉促決定。考量因素包括地點位於南投及雲林縣交界，居住人口密度低；其次是交通便利，信義、水里、集集可經過濁水溪旁砂石便道運送垃圾，其他鄉鎮則直上國道3號到達綠能中心，不會經過竹山市區，載運車輛都是密封，綠能中心也是密閉式廠房，不會產生臭味。

另外，綠能中心規畫引進歐洲最新的垃圾分選技術，將垃圾分類後製成固態衍生燃料（SRF），然後由民間事業單位取代煤炭使用，剩下約2~3％的不可燃物再外運處理，不是焚化廠、沒有燃燒行為，縣府會以最高標準進行汙染控管與防治，降低對竹山的影響。縣府將展現最大的溝通誠意，也希望竹山鎮及全體縣民支持這項正確、重大的政策。