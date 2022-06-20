陽台10幾年沒整理 高嘉瑜拍片自嘲：手刷到破皮

民進黨立委高嘉瑜今（20日）在臉書曝光自家陽台10幾年未打掃的照片，引起熱議，她稍早透過攝影片表示，因為一台壞掉的洗衣機，讓整個環境變得更清潔，原來陽台是這麼的寬敞明亮，並自嘲說「這個就是因禍得福！」

高嘉瑜透過影片表示，自家洗衣機用了10幾年，最近第一次壞掉，壞掉之後要請人到家裡修理，非常不方便，而且陽台10幾年都沒有整理，都是灰塵跟雜物，也覺得很不好意思。

她說，從昨天晚上吃完晚餐後，就趕快進行清掃，大概從晚上7時掃到10時許，不斷搬水刷洗地板，並丟掉雜物，今天早上也繼續打掃櫃子內的髒東西。從昨晚打掃到今天早上，整個過程雖然非常辛苦，「但是也因為一台壞掉的洗衣機，讓整個環境變得更清潔，原來陽台是這麼的寬敞明亮。」

高嘉瑜說，趁著這個機會清理髒東西也不錯，但是今天喉嚨突然很沙啞，不知道跟昨天的掃除有沒有關係，自己的手也破皮了，破滿大一個洞，很多朋友建議應該要戴手套，這可能也是缺少經驗。

她強調，一點一滴、慢慢地把環境做改善，都是一個很好的開始，因為一台壞掉的洗衣機，讓整個環境都變更乾淨了，「這個就是因禍得福」。此外，高嘉瑜的影片也拍攝陽台環境，她說，現在整個環境已經改善非常多，跟先前骯髒的情況完全不一樣，而且連地板都非常乾淨。

高嘉瑜說，自己非常認真地在做清掃的工作，同時也希望給大家一個很好的鼓勵，有的人像她一樣平常沒有打掃，但是打掃一下，整個煥然一新，感覺真的會完全不一樣。