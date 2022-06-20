根據20日調查報告，由於原物料以及原油成本大漲，日本食品製造業者一直在提高售價，對大部分沒有加薪的日本家庭來說，已經構成生計威脅。

日本調研公司TrueData指出，日本5月份超市食用油平均每瓶售價，較2021年同期平均飆升1.5倍。除了原物料以及進口油價大漲外，日圓一蹶不振也是讓日本物價變高的另一主因。

雖然日本超市可以自行調整店內販售的商品價格，但礙於自行吸收成本過大，許多都已將食品製造業者不斷上漲的成本，乾脆直接就轉嫁給消費民眾。根據TrueData統計，人造奶油、義大利麵條，還有保存期限較久的白麵包，售價都上漲約10%。

自2021年春天迄今，日本食用油生產業者日清奧利友集團(Nisshin Oillio Group)，已將投入成本增加5次，同業的J-Oil Mills更是提升至少5、6次之譜。

結果是，食用油價格從213日圓、約1.5美元，漲到323日圓，每公升漲幅約52%。至於1瓶約400至450公克的美乃滋，售價也從之前的175日圓，上漲至226日圓，大漲近30%。

三井住友銀行日興證券認為，俄烏戰爭未了，日圓又續貶下，日本食品等價格將繼續上漲。同時預估，最快可能要等到秋天，才有機會看到物價漲勢趨緩。