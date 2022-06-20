台股今(20)日尾盤急殺，指數大跌273.68點，跌幅-1.75%，終場收在最低15367.58點，再創今年收盤新低。PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻表示，研判台股仍將反覆築底，短線資金面不利多頭，需要時間逐步消化利空。

聯準會本次決議偏鷹，除了美股大跌，亞股中資金流動性佳且與全球景氣高度連動的台股的應聲下挫，以類股來看，電子類股受升息影響首當其衝，導致指數再度出現反覆測底走勢，而今天則是三大類股齊跌，其中又以傳產的運輸類股跌幅最深，重挫逾-7%。

賴正鴻指出，除了美國升息3碼，央行於理監事會上周同步決議跟進調升重貼現率半碼，更祭出14年來首度動用的存款準備率、調升1碼，預估自市場回收1200億元資金，採價量雙管齊下的「組合拳」對抗通膨。

賴正鴻認為，由於美國通膨未能有明顯放緩跡象，市場預期7月聯準會仍將維持升息3碼的步調，亦使得需求面雜音開始出現，企業端也面臨庫存調整等問題，加上俄烏戰爭未歇、原物料大漲、部分國際企業開始下修資本支出等。總經環境不利於風險性資產回升。