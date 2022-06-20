美國醫療保健業巨頭輝瑞（ Pfizer）和法國疫苗公司Valneva周一宣布將繼續攜手開發萊姆病（Lyme disease）疫苖，以及輝瑞同意以9,050萬歐元（約9,524萬美元）收購Valneva公司8.1%股份。

根據雙方協議，輝瑞將透過現金增資以每股9.49歐元價格入股Valneva。受此消息激勵，周一早盤Valneva股價飆漲近17%，報9.27歐元。

Valneva也正在開發自家的新冠疫苖。

Valneva表示，來自輝瑞入股的收益，將用於萊姆病疫苖的第三階段開發計畫。

就兩家公司在2020年4月30日宣布的萊姆病候選疫苗VLA15合作及授權協議，輝瑞和Valneva亦更新了相關條款。

Valneva執行長Thomas Lingelbach表示，輝瑞對Valneva的投資，凸顯出過去兩年兩家公司共同完成之工作的品質，同時也是對Valneva疫苗專業知識的高度認可。

兩家公司並表示，如同在2022年4月26日所宣布的，輝瑞擬在今年第三季啟動萊姆病候選疫苗VLA15的第三階段研究。