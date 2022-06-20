美國5月通膨再破40年高點，聯準會擴大升息3碼，且不排除7月再升3碼，各國央行紛紛跟進升息抗通膨，根據數據顯示民生基礎建設高股息股票，無論在利率下降或上升期間皆為正報酬，且優於S&P全球基礎建設指數，凸顯其息收加持保護特性，帶動整體表現，符合當今投資環境、攻守兼備。

聯邦民生基礎建設股票入息基金預定經理人趙家華指出，過去市場偏好成長型投資標的，隨著通膨居高不下、俄烏戰爭等不利因素，導致市場震盪加劇，開始轉向價值股與高股息股票，其中民生基礎類股具有基礎設施未來發展、ESG領導目標、對抗通膨與防禦特性且波動度相對較低等四大利基，且股利率表現優於全球股票，愈來愈受青睞。

根據數據顯示，民生基礎建設的高股息股票，無論在利率下降或上升期間皆為正報酬且優於S&P全球基礎建設指數，在息收加持保護下，帶動整體表現，更符合當今投資環境。

趙家華認為，基礎建設類股在防禦型資產方面，大多數為受政府監管且屬壟斷性質，不管景氣好壞，價格會隨著通膨進行調整，擁有相對穩定現金流及固定股利。成長型資產方面，掌握潛在的基建利機，布局受惠經濟成長的使用者付費產業，如鐵路、公路、機場、港口、通訊等，且市場需求及企業收益會隨著經濟發展而攀升。

受惠不受景氣循環影響，今年以來全球基礎建設股票表現相對優異，各大投信業者爭相募集。聯邦行銷企劃處副總經理陳慧蓉強調，挑選商品上，除緊抓具有前瞻趨勢的數位基礎、醫療照護基礎建設外，基金投組如有納入固本清源的防禦型資產，如水、電、瓦斯，與民生息息相關的公用事業，才是攻守兼備抵抗通膨增溫、市場波動的利器。