台中市文化局在福華飯店舉辦2022年台中市傑出演藝團隊授證典禮，獲音樂類品牌團體共同合影。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市文化局在福華飯店舉辦2022年台中市傑出演藝團隊授證典禮，獲舞蹈類品牌團體共同合影。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市文化局在福華飯店舉辦2022年台中市傑出演藝團隊授證典禮，獲戲劇類品牌團體共同合影。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

經過激烈競爭，2022年台中市傑出演藝團隊徵選結果出爐，今年共有12團脫穎而出，文化局20日在福華飯店華宴廳舉辦授證典禮，也特別邀請金宇園掌中劇團、時間藝術工作室及瓊瑢舞蹈團等品牌團隊演出，配合團隊影片精采節目，肯定團隊作為台中表演藝術品牌的重要性與成就。

台中市文化局長陳佳君表示，代表盧秀燕市長出席授證典禮，感謝藝文團隊們對台中藝文環境的貢獻。今年戲劇類入選團隊之一的「微笑唸歌團」，正是師承日前甫過世的「重要傳統藝術說唱（唸歌仔）保存者」楊秀卿，也藉著本次授證典禮向楊秀卿致敬。

其他獲選團隊還有台灣陣頭文化代表團隊「九天民俗技藝團」，將率先於6月30日在九天文化園區帶來「九天盃太子極限環台賽選手之夜-炫音鼓舞祭」；「朝統龍獅戰鼓團」將延續九庄媽信仰故事帶來「媽祖傳香-龍獅文化」。

而「金宇園掌中劇團」大肚山童話今年推出「神燈」新劇，將以舞台劇換景模式結合3D動畫場景演出；「五洲秋峰園掌中劇團」將透過「烽劍春秋之攢天箭」，演繹傳統古冊戲中孫臏運用機智拯救齊國的故事。首次入選的「刺點創作工坊」以原創中文音樂劇為方向，創作多部原創音樂劇作品。

音樂類入選團隊中，「台中室內合唱團」全新製作「星河旅館」將結合動畫、器樂、人聲之多元藝術，帶來靈魂深處奇幻旅程。「台中藝術家室內合唱團」致力讓合唱表演呈現出無限的可能。「玎酉擊樂」以挖掘本土曲目為願景散播藝術種子，持續委託國內外作曲創作，累積紀錄當代聲音。「臺灣青年管樂團」6月26日至7月10日推出「南國綺響」線上音樂會，以東協十國的人文地景風情為主軸，帶來許多管樂原創經典音樂。

舞蹈類的資深傑團「妙璇舞蹈團」為第15度獲選為台中市傑出演藝團隊。首次入選的「純白舍 Dance Lab」，則以發展「青少年舞蹈劇場」為亮點，未來將以發展「青少年舞蹈劇場」為目標。

文化局說明，今年持續成立演藝團隊輔導諮詢推動辦公室，聘任專任諮詢人員陪伴及協助團隊執行計畫，針對團隊需求規劃一系列培力輔導機制，包含邀請專家學者與團隊一對一「諮商輔導」、辦理培力課程、外縣市參訪交流等，並編列台中表演藝術品牌手冊宣傳，期盼讓團隊穩健成長。