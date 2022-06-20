嘉義市染疫亡者遺體處理原則。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府20日宣布，對設籍嘉義市染疫往生者免收火化骨灰處理費5200元、免費提供「視窗型屍袋」以因應家屬瞻仰遺容的需求，市府表示，約有60位往生者可溯及退費，會派員送到案家表達慰問之意。

市府表示，新冠肺炎確診亡者在嘉義市火化場處理喪葬事宜，設籍嘉義市者，家屬原應負擔火化費4000元、骨灰處理費1200元，為減輕染疫亡者家屬負擔，全數免收，而非嘉義市籍的亡者仍依火化場收費標準收費。

而因應家屬有瞻仰染者亡者的遺容需求，市府已洽購約300個「視窗型屍袋」，即遺體臉部是半透明材質的屍袋，預計下周到貨，若家屬有需要也會免費提供嘉義市籍亡者使用。

市府表示，近來傳出殯葬禮儀業者與家屬有遺體處理費的爭議，依中央指引染疫亡者大多儘速火化，若家屬接受儘速火化，就少了常規禮儀，則殯葬禮儀業者從醫院或亡者家裡開始處理遺體，包括提供接體車、接體員、2層屍袋、入殮棺木密封、進火化場、骨灰罐內膽、清潔消毒等服務，建議業者收費4萬5000元。

嘉義市葬儀公會理事長侯文貴表示，處理遺體有其風險，也有同業因處理遺體染疫，中南部各縣市遺體處理費介於4萬5000元至5萬5000元間，嘉義市政府建議收費4萬5000元，公會將轉達並協調會員盡量配合。

市府民政處長劉美鳳指出，家屬若同意染疫亡者遺體儘速火化，亡者遺體被妥善密封後，火化場每日下午5時至晚間8時火化染疫亡者遺體，來不及在火化則暫放設於第1停車場的暫厝區，近期最多約有10具遺體暫厝。