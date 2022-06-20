尼得科超眾(6230)股東會完成董事改選，日本Nidec(日電產)全面接掌，尼得科超眾表示，第2季雖然遇大陸封城停工，但整體營運狀況不錯，第2季可望比第1季好一些，下半年因進入傳統旺季，看起來也是正向，全年業績可望比去年好。

尼得科超眾今天召開股東會，日本Nidec於2019年正式入主超眾，創辦家族吳家協助治理至2021年初，之後吳家全面退出董事會，今天股東會完成董事改選，新任董事分別為永井淳一、間瀨康弘、菱田正博、宮本榮治、松橋英壽、松田義廣、林宏樹、巽昭生、高澤真治；新任獨立董事為許克偉、王文宇、連俊華及周建宏。

尼得科超眾第1季因越南建廠向Nidec借貸逾3000萬美元，造成5000多萬元匯損，加上設備報廢損失，部分機台折舊攤提未結束，日方就要求先換機，造成約3000多萬元損失，致使單季稅後虧損2731萬元，每股淨損0.32元；累計前5月合併營收為41.76億元，年增4%。

尼得科超眾表示，第2季可望比第1季好一些，至於下半年，母公司的策略是非常積極，一定要年增，公司對營收增長和獲利能夠改善有很高的企圖心，會努力往目標達成，全年業績可望比去年好。

尼得科超眾110年合併營收為110.11億元，年成長21%，稅後盈餘為3.49億元，年減55.31%，每股盈餘為4.05元，今天股東會通過每股配息0.61元。