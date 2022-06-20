震南鐵(2071)周一召開股東會，承認公司110年度盈餘分配案，每股配息0.85元，本次現金股利於111年5月17日發放完畢，以周一收盤價22.3元計算，現金殖利率3.81%。震南鐵預期111年度市場情況熱絡，需求量會持續攀升，呈現供不應求之成長現象，預估111年度的銷售金額仍有機會高於前一年度，持續保持向上成長的趨勢。

震南鐵董事任期屆滿重新改選，公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)，一般董事為董事長黃錦榮、總經理余金珠、洪添謀、執行副總兼任財務副總經理陳秀妍；獨立董事為劉學適、蘇明道、申豐(6582)財會經理及代理發言人郭怡伶。董事會推選新任董事長，由黃錦榮續任。

去年下半年隨國外疫情趨緩，疫苗覆蓋率提高、歐美逐步放寬防疫限制措施，使歐、美當地市場復甦，其中各車廠陸續恢復生產，本年度亦成功接單特斯拉汽車扣件訂單，因此震南鐵預期111年度市場情況熱絡，需求量會持續攀升，呈現供不應求之成長現象，預估111年度的銷售金額仍有機會高於前一年度，持續保持向上成長的趨勢。

此外，震南鐵亦持續致力於產品高值化轉型並精進不同應用面扣件之開發，如低碳鋼安全性建築扣件開發成功並取得美國結構螺絲主張台灣優先權發明專利，可預防天然災害造成組件分裂毀損，主要運用於營建市場中木建築及複合性材質組裝產品；另成功開發八號鑽尾螺絲，可直接攻入20mm厚板且不用預鑽孔，可節省人工成本，主要運用於營建市場。

因經濟穩健復甦，美歐力推基礎建設帶動全球經濟成長並拉升鋼鐵需求；大陸鋼廠為落實碳中和目標而實施減產政策，使全球供給減少等因素下，國際鋼價多呈上漲趨勢，是以震南鐵銷售價格亦陸續配合原物料及鋼價成本上漲調升，並以調整銷售策略，提高產品別毛利率為宗旨。