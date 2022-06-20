中信金(2891)旗下中信銀行獨家統籌主辦和潤企業(6592)三年期新臺幣150億元永續績效連結聯合授信案，今（20）日簽約。該案為和潤企業近十年來第一件新臺幣聯合授信案，且首度以永續績效連結作為授信條件，亦達成近五年臺灣租賃業營運週轉金最高聯貸金額之里程碑，具指標性意義。

該聯合授信案由中信銀行統籌主辦，同時擔任管理銀行及永續連結貸款協調行，原擬籌組金額為新臺幣100億元，最終圓滿超額募集逾2.11倍，以新臺幣150億元完成簽約，授信期間3年，可提供和潤企業穩定的營運資金。參與該聯合授信銀行團成員包含合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、臺灣土地銀行、臺灣銀行、兆豐國際商業銀行、彰化商業銀行、全國農業金庫、凱基商業銀行、元大商業銀行、香港商東亞銀行、永豐商業銀行、上海商業儲蓄銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、臺灣新光商業銀行以及韓商韓亞銀行，總計高達18家本國及外商銀行共同參與。

面臨全球新型冠狀病毒（COVID-19）疫情造成經濟高度不確定性及汽車供應鏈缺料等嚴峻挑戰，和潤企業憑藉多元融資業務平臺與經營團隊的努力，持續保持市場領先地位。另一方面，中信銀行肯定和潤企業近年積極推動綠能車分期付款購車方案，可望增加市場佔有率，也看好和潤企業優異的風險控管能力、穩健發展及強大實力，長期提供全方位金融服務。

和潤企業董事長劉源森感謝核心夥伴銀行的支持及各金融同業踴躍參與，克服疫情限制，在極短時間內完成募集。和潤企業將持續大力參與綠色金融及綠色產業，透過子公司「分社化」，在綠色發電、儲能及充電等三大區塊上，建構一個次集團的事業板塊。

中信銀行總經理陳佳文肯定和潤企業看到ESG（Environment, Social and Governance，ESG）的趨勢，除一般汽車融資，也提高綠色車輛融資比重，近期更與Gogoro合作，提升電動機車融資比重，以和潤企業的實力、執行力，在充電樁、綠能發電等相關業務發展，將貢獻很大的獲利，也是各銀行同業願意全力支持本案的主因。